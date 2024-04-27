射頻IC廠立積（4968）昨（26）日召開法說會，副總經理黃智杰表示，中國大陸電信商需求相當強勁，看好下半年不論大陸及全球市場都可望重回成長動能，對於立積下半年營運抱持樂觀看待。

對於目前市場概況，黃智杰表示，大陸電信商客戶開始有回溫跡象，不過受限於產能問題，交貨數量受到限制，美洲市場同樣有不錯的市場表現，雖然第2季出貨動能可能將與第1季相仿。

立積每股淨利

但黃智杰看好，進入到下半年後，各式終端應用都開始回溫，加上WiFi 7需求不斷增加，今年下半年立積營運將抱持樂觀態度看待。

WiFi 7部分，立積目前已經手握多個客戶開發案，且不論在智慧手機、路由器等終端領域皆有。其中，在手機市場上，黃智杰指出，今年將會以旗艦機種為主，從高通、聯發科等各大手機平台來看，下半年將會逐步成為市場主流應用，預期真正放量時間點將會落在明年。

黃智杰補充提到，過去不論是WiFi 6／6E及更舊規格，手機搭載FEM的需求僅大約三成，但進入WiFi 7世代的手機，由於頻寬變得更為複雜，因此將會全面需要射頻前端模組（FEM），這將會成為立機搶攻手機市場的關鍵。

從產品單價上來看，黃智杰表示，新產品的產品單價一定是最好，因此WiFi 7的FEM產品單價與WiFi 6E相比大概增加35％，與WiFi 6相比則增加至少100％，代表只要WiFi 7相關產品出貨占比持續提高，對於公司業績都有所幫助。

另外，觀察感測器產品線，立積的5.8GHz頻段的雷達感測器成功打入智慧照明、電子鎖及安全系統等客戶供應鏈當中，10GHz頻段的雷達感測器則拓展到智慧家電客戶，不論5.8GHz或10GHz頻段感測器目前正在放量出貨，60GHz頻段感測器則進入送樣階段。

立積公告2024年第1季財報，單季合併營收8.61億元、季減約1％、年成長35％，毛利率32％，表現與去年第4季持平，稅後淨利2,776萬元，與去年第4季相比轉虧為盈，終結連續兩季虧損，每股淨利0.31元。