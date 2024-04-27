聯詠首季EPS 8.04元

驅動IC大廠聯詠（3034）於昨（26）日公布首季財報，每股純益為8.04元，為近四個季度低點，但毛利率表現超越原預測區間高標。

聯詠今年首季合併營收為244.27億元，季減一成、年增1.5％，符合原先的預期，歸屬母公司業主淨利為48.93億元，季減8.1％、年增2.9％，每股純益為8.04元。

聯詠營運概況

值得注意的是，聯詠首季毛利率為41.09％，優於原預期的38.5％至40.5％區間。該公司從2022年第2季至今年首季為止，單季毛利率都維持在四成多水準。在此之前則是連續四個季度，毛利率在五成以上。聯詠將於5月7日召開法說會，預估將釋出第2季的營運展望。

聯詠主要產品線包括大尺寸、中小尺寸應用驅動IC，以及系統單晶片等。另外，值得注意的是，聯詠的特殊應用IC（ASIC）業務，在驅動IC與系統單晶片都有提供相關服務，預期今年相關營收應該會有些增長。

對於今年AI手機與AI PC等新應用推展，聯詠先前提到，將有機會可刺激出新一波換機潮，而相關裝置顯示規格有望提升，對於該公司有利。同時，手機OLED驅動IC看起來今年會有不錯的成長機會，TV系統單晶片方面則會有新產品與新客戶。

聯詠近年發展OLED驅動IC頗有成績，日前傳出該公司已經贏得知名美系客戶相關手機應用大單，並將相關訂單交由台積電負責生產。惟對於上述訂單相關傳聞，聯詠不予評論，只表示該公司在台灣、中國大陸、日本等地都有投片，過去如此，現在與未來也是如此。

同時，身為國內IC設計二哥，聯詠昨日也公告，該公司董事會決議通過，為因應公司長期發展需求，將租地委建，興建銅鑼科學園區第一期研發運算中心大樓案，暫估工程總價款約8.55億元。

聯詠26日股價上漲6元，順利突破600元整數關卡，收在603元。投信對其已連48個交易日買超，自營商也對其連三買。