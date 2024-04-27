富采買回晶成39%股權

經濟日報／ 記者李泠秭劉芳妙／台北報導

富采（3714）為提升營運綜效，昨（26）日宣布子公司晶成半導體以4.35億元出售微電設備給砷化鎵廠環宇-KY旗下子公司；富采子公司晶元光電以4.5億元購買環宇持有所有晶成股權39%。富采及環宇表示，依各自專業集中資源，分別發展光電及微電事業，提升營運績效，交易完成後，富采集團持有晶成近100%股權。

本次交易案金額逾環宇總資產10%，環宇需提交股東會通過後，雙方始得簽訂交易契約及支付款項。

晶成未來將專注於光電領域，富采集團仍持有環宇22%股權，與環宇共同在微電領域布局。環宇董事長黃大倫表示，未來仍將持續尋找其他策略合作夥伴，降低地緣政治風險衝擊。

環宇表示，過去與富采投控共同投資晶成，環宇集團提供三五族化合物半導體製程技術支援，晶成提供其晶圓代工服務。

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