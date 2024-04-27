奇鋐、雙鴻 四檔強強滾

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
散熱業務示意圖。 （聯合報系資料庫）
散熱業務示意圖。 （聯合報系資料庫）

外資於昨（26）日轉賣為買，敲進台股逾200億元，三大法人總計買超逾270億元，加權指數開高走高，終場以上漲263點至20,120點作收、漲幅1.3%，而散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）更是雙雙跳空開高，奇鋐以上漲3.5%至642元作收，雙鴻更是上漲7.2%至826元作收。

奇鋐首季營收153億元，季減8%、年增29%，受惠於水冷產品小量出貨給 CSP 業者，帶動產品組合轉佳。奇鋐股價自4月以來一路攀高，本周曾受國際情勢影響而重挫，後續在利空消息淡化後轉強，站回所有均線之上。

奇鋐、雙鴻相關權證
奇鋐、雙鴻相關權證

法人表示，奇鋐在散熱領域有領導地位，在GB200伺服器中，ColdPlate出貨份額達 50%，CDU/CDM有一定占比，相關產品已通過認證，後續將出貨給美系CSP業者，明年GB200正式放量的狀況下，營收將大幅成長。

雙鴻3月營收11.37億元，月增54.8%、年減16.7%；累計首季31.49億元，季減5.8%、年減3.9%。雙鴻昨天股價跳空開高，盤中甚至一度攻至漲停，終場則以上漲7.2％至826元作收。

法人表示，未來GPU和CPU晶片TDP持續爬升，對散熱需求持續提高，今年3DVC雖仍為主流，但未來當晶片TDP逾千瓦時，水冷散熱方案優勢將漸趨明顯，看好雙鴻未來在AI趨勢下營收和毛利率將較去年成長。

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