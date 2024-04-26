創意 挑價內外15%

創意（3443）第1季每股純益（EPS）4.9元，大致符合預期，法人認為，公司最新釋出今年展望轉趨正向，主要拜毛利及營益率略為超標，目前營運谷底已過，明年將恢復成長軌道，近日股價啟動跌深反彈。

法人分析，創意來自美系客戶5奈米人工智慧（AI）ASIC專案已於第1季開始貢獻營收，看好第2季持續放量，支撐Turnkey營收，預估2024年該專案營收占比將達5%至15%間。

創意至第1季底合約負債總計為70.6億元，較上一季底的62.5億元增加，法人評估，由於部分來自5奈米以下虛擬貨幣相關專案，公司上修2024年NRE營收展望。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）

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