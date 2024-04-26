中砂 二檔動能足
中砂（1560）3月累計合併營收15.9億元、改寫歷史同期次高，26日股價小跌，但仍保持於所有重要均線之上，本周累計上漲9.8％。法人看好中砂下半年營運，全年度有望呈現逐季成長。
展望後市，法人表示，隨著美系客戶24/36GB 8Hi HBM3E將開始量產，以及主要代工廠客戶預期將部分5奈米設備轉支援3奈米產能，且新開出之3奈米廠將在下半年增加產出，同時美國廠將開始為4奈米以下先進製程量產做準備、日本廠也將在第4季正式量產，將帶動相關產品需求，挹注營收。
權證發行商建議，看好中砂後市的投資人，可買進價外20％至價內10％以內、距離到期日超過90天以上的認購權證，參與相關個股的波段行情。
（永豐金證券提供）
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