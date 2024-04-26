中砂 二檔動能足

經濟日報／ 記者楊淨淳整理
中砂相關權證
中砂相關權證

中砂（1560）3月累計合併營收15.9億元、改寫歷史同期次高，26日股價小跌，但仍保持於所有重要均線之上，本周累計上漲9.8％。法人看好中砂下半年營運，全年度有望呈現逐季成長。

展望後市，法人表示，隨著美系客戶24/36GB 8Hi HBM3E將開始量產，以及主要代工廠客戶預期將部分5奈米設備轉支援3奈米產能，且新開出之3奈米廠將在下半年增加產出，同時美國廠將開始為4奈米以下先進製程量產做準備、日本廠也將在第4季正式量產，將帶動相關產品需求，挹注營收。

權證發行商建議，看好中砂後市的投資人，可買進價外20％至價內10％以內、距離到期日超過90天以上的認購權證，參與相關個股的波段行情。

（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

延伸閱讀

高階晶片驗證訂單加持 宜特首季每股純益衝至1.8元創歷年同期新高

NBA／世代交替已成形 帕克與威金斯都看好金塊、綠衫軍爭冠

京元電提高資本支出、增幅逾七成 強化無晶圓廠先進製程產品測試服務

晶碩、視陽 挑逾二個月

相關新聞

聯發科首季毛利率52.4% 每股賺近二個股本

國內IC設計龍頭聯發科今日公布首季財報，受惠天璣手機晶片銷售告捷， 首季合併營收1334.58億萬元，季增3%，年增39...

京元電代子公司公告 出售其全部持有京隆科股權、處分利益約38億元

封測大廠京元電（2449）26日代子公司KYEC Microelectronics Co., Ltd.公告，出售其全部持...

聯發科犀利…Q1每股賺19.85元 手機業務最旺

聯發科首季財報昨（26）日出爐，每股純益為19.85元，是近七季高點，也是單季歷史第三高表現，以歷年同期的表現來看，僅次...

富采買回晶成39%股權

富采（3714）為提升營運綜效，昨（26）日宣布子公司晶成半導體以4.35億元出售微電設備給砷化鎵廠環宇-KY旗下子公司...

美律三大產品動能強

美律（2439）昨（26）日召開線上法說會，看好市場景氣逐漸回溫，且客戶庫存處於低水位，本季來自耳機、揚聲器、電池產品營...

聯詠首季EPS 8.04元

驅動IC大廠聯詠（3034）於昨（26）日公布首季財報，每股純益為8.04元，為近四個季度低點，但毛利率表現超越原預測區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。