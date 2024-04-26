富采以4.5億買回子公司晶成半導體39%股權

富采（3714）於26日舉行董事會決議通過富采子公司晶成半導體以4.35億元出售微電設備一批予環宇通訊半導體控股（4991）子公司Global Communication Semiconductors, LLC，富采子公司晶元光電以4.5億元購買環宇持有晶成39%股權。

富采依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，向關係人取得及處分資產逾3億元，提交董事會討論通過，惟本次交易案金額逾環宇總資產10%，環宇仍需提交股東會通過後，雙方始得簽訂交易契約及支付款項。

富采及環宇雙方依各自專業集中資源，分別發展光電及微電事業，提升營運績效交易完成後，富采集團持有晶成近100%股權，晶成未來將專注於光電領域，另富采集團將繼續持有環宇22%股權，並與環宇共同成就在微電領域的發展及布局，期透過資源整合、分工後，提升雙方公司營運績效，創造股東最大利益。