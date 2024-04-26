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研華財報／首季 EPS 達2.32元 估第2季營收成長動能偏緩

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）26日舉行董事會，公布2024年第1季合併財務報告。研華2024年第1季合併營收達新台幣138.79億元，較去年同期衰退20%，營業毛利為55.48億元(毛利率40.0%)，合併稅後淨利為19.93億元(年減33%)，第1季合併每股稅後盈餘為2.32元。

若以美元表達，研華第1季營收達US$443百萬元，年對年衰退22%。整體營運以區域別而言，以台灣市場表現最為突出，年對年成長9%。中國大陸市場因軌道交通及半導體設備相關需求回穩，僅個位數衰退，而北美、歐洲、北亞及新興市場則受企業支出縮減影響需求疲弱，營收表現雙位數年減。各事業群表現方面，均呈現年對年雙位數衰退。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2024年景氣緩步由谷底回溫，各市場客戶訂單仍偏保守，研華首季營收符合先前淡季預估。接單方面，首季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為0.97。三大區域BB值已築底並穩健回升，北美及中國BB值皆較上季成長，分別達0.91及1.0；歐洲BB值則持平於0.97水準。然整體接單金額尚未回歸常態，估計第2季營收成長動能偏緩。

整體第2季景氣及區域市場之挑戰仍嚴峻，研華於營運淡季，持續內外並進、奠定成長基礎。對外擴展Edge AI聯軍陣容，研華甫於四月與高通深化策略合作、與群聯『aiDAPTIV+』 合作增強AI LLM 的能力等，未來將加速邊緣人工智慧生態系形成。內部持續優化庫存結構及內部流程，營運現金流穩健發展。展望下半年，預估全球工廠自動化、智慧能源及基礎建設升級等轉型佈建將進一步加速，可望帶動相關新專案出貨表現。

營收 研華

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