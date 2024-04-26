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仁寶股利紅包入袋 股價盤中上漲同慶

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

代工大廠仁寶（2324）已於3月底完成除息交易，每股配發1.2元現金股利，26日將正式入袋；仁寶26日股價以35.4元開出，盤中一度拉升至36.35元，漲幅逾1%，盤中成交量超過7000張。

仁寶日前通過股利分派案，並將以盈餘發放每股現金股利1元、資本公積發放每股現金股利0.2元，預計每股將配發1.2元，合計將發逾52.88億元。

仁寶將於5月31日股東常會全面改選董事，公司近日公布新任董事候選人名單，現任董座許勝雄未入列，但將擔任金仁寶集團總裁，扮演集團政策、永續發展的總舵手。業界解讀，許勝雄交棒，啟動仁寶公司世代交替。

仁寶3月營收779.9億元，月增35.6%，年減2.2%，攀近四個月高點；第1季合併營收1,995.71億元，季減17.4%，年減4.7%，單季營收跌破2,000億元大關，探近16季低點。

仁寶指出，3月PC出貨300萬台，受惠季底拉貨效應，月成長逾三成，第1季出貨量約750萬台，季減約9.6%，落在過往季節性下滑幅度10%至15%區間上緣，優於預期。至於第1季非PC產品，包括伺服器、智慧型手機等，表現均相對強勁。

展望後市，仁寶維持先前PC出貨量逐季成長的預期，看好第2季PC、非PC出貨量將同步升溫，可望較第1季成長個位數百分比。

仁寶 股利

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