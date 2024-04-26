精剛第1季營收5.93億、毛利率15% 毛利逐步攀升獲利表現穩健

精剛精密（1584）董事會通過2024年第1季合併財報。首季合併營收5.93億元，比去年同期減少5.06％；營業毛利89,683仟元，年增46.49%；稅後淨利55,995仟元，年增13.86％；每股稅後盈餘（EPS） 0.3元，與去年同期相較持平，獲利維持預期水準。

精剛受惠於歐洲能源危機、地緣政治轉單效益，加上國防與航太產業需求持續強勁，鎳、鈦合金產品外銷持續維持暢旺，首季業績表現穩健符合預期。展望後市，在航太、能源、油氣產業需求持續旺盛下，訂單維持六個月以上能見度。

為實現自有產線及增加產能的目標，精剛建構完整的自有熔煉產線，積極擴大產能，同時，公司致力於強化品質策略，以滿足不同客戶的需求，專注於高品質合金材料業務。精剛堅定地長期投入推進品質發展，實現升級高質量產品，鞏固客戶信心，達成業績穩健成長。在生產和管理方面，公司也計畫導入MES系統升級專案，做好產線管理，有效降低內部管理成本，持續強化核心競爭力。