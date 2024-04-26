全民權證／華通 二檔有潛力

華通（2313）於衛星通訊PCB板耕耘多年，隨著衛星長線展望正向，近期股價修正，逢低買點慢慢浮現。

法人看好2024年衛星板持續放量，原先預估今年衛星板營收有機會較2023年翻倍，也為華通毛利最佳產品線，占比提升有利產品組合。由於2023年SpaceX低軌衛星發射數量已達2,000顆以上，星艦於今年第1季第三次試射升空，後續展望正向，而Amazon Kuiper計畫將於2026年8月以前射滿1,600顆，預計今年放量。至於SpaceX Starlink用戶數持續成長，2023年已達200萬戶以上，法人預估年底將達380萬戶。

權證發行商建議，看好華通後市的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與這波行情。（國泰證券提供）

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