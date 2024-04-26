宏達電機能帽紀念品 吸睛

智慧手機暨VR裝置品牌大廠宏達電（2498）預計6月20日召開股東會，昨（25）日公布今年股東會紀念品為「HTC雙面抗UV機能帽PLUS乙頂」，與去年一樣都是送帽子，但造型設計些許不同，且今年股東持股不限股數，均有資格領取，發完為止。

宏達電股東人數約15.59萬人，往年紀念品均是市場焦點。宏達電表示，今年跟去年的紀念品是不一樣的帽子，今年有更好的設計，前後帽簷比去年版本加長，更能全方位抵抗紫外線，雙面色彩亮麗設計可搭配穿搭，防曬透氣。此外，新的帽子收納後不占空間方便隨身攜帶，一帽兩色且透氣輕薄布料，讓使用者抵禦台灣的夏日豔陽。

宏達電過往股東會紀念品都是以實用路線為主，去年也是雙面抗UV機能帽，2022年是隨身保溫杯袋組，2011年為休閒摺疊椅，更早前也有多功能後背包或風衣外套等，但最令人印象深刻，莫過於2013年親臨股東會的股東可獲得當時市價21,900元的HTC One手機一台。

至於領取方式，宏達電指出，持股1,000股以上股東，領取地點詳載於開會通知書，屆時股東可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，持股未滿1,000股的零股股東，在規定期間內完成電子投票程序即可領取。

截至4月19日止，宏達電股東約15.59萬人，其中零股股東約6.18萬人，持有一至五張者近7.7萬人，持有五至10張者逾9,000人。宏達電今年首季營收5.94億元，年減39%，衰退主因來自出貨量較去年同期減少。