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精誠攻低代碼開發商機

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

精誠（6214）積極搶攻低代碼開發商機，與全球低代碼解決方案領導者OutSystems簽署合作協議，昨（25）日宣布成為其台灣總代理。

OutSystems的低程式碼開發平台具備與其他系統或資料庫高度整合優勢，提供視覺化開發環境，開發人員可透過拖曳方式直觀地開發應用程式，並可一鍵輕鬆部署跨平台的應用程式，有助降低開發技術門檻，大幅提升編程工作效率。

精誠表示，傳統軟體開發工作需要大量仰賴工程師高度客製化，若採取低代碼開發模式則有助簡化開發流程，提升程式開發效率，能降低專案時程上的時間成本，也促使愈來愈多企業開始導入低代碼開發流程。

精誠集團內部也率先採用OutSystems研發人資系統，將原本預估三周的客製化開發時程提前一周完成，且除了web瀏覽器版本，透過OutSystems低代碼與跨平台特性，也同步完成App行動裝置版本研發，產出的元件在往後其他專案皆能有效利用。

瀏覽器 精誠 領導者

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