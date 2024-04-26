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三商家購展店 不停歇

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

三商家購（2945）旗下三友藥妝Tomod’s特美事持續展店，繼3月份於桃園市中壢區展今年首家社區型門市，5月將於新北市新莊區再擴社區型門市。

三商家購表示，新莊店開出後，Tomod’s全台據點數將來到17家，接下來還有十家新店要開，包含兩家商場店、十家社區店，今年底預估Tomod’s家數會達27家。

三商家購表示，Tomod’s特美事5月10日將開出的新北市新莊店，位於捷運新莊站週邊，是已成熟的社區型態，鎖定家庭客群，同時也首次導入美廉社自有品牌「心樸市集」專屬貨架，集結鮮奶、果乾系列、EX強氣泡水等，提供一站式服務，讓家中所需能一次購足。同時，特美事第2季也將進行部分門市陳設、貨架調整，以優化品類為主。

為推動展店，Tomod’s特美事同時擴大徵才，職缺提供儲備店長3.4萬元、藥師主管月薪上看8萬元，兼職藥師時薪500元-550元等，並將在5月11日於台北火車站舉辦大型徵才活動。集團整體預計招募100名人力。

此外，特美事近期也辦理「健康服務創新生態圈開發應用計畫」，應用健康產業大數據，並串聯多家健康服務業者，針對民眾健康生活型態的大幅轉變與常見健康問題，開發創新健康生活提案，包括營養、運動及療癒的商品與服務。

徵才活動

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