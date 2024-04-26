八貫上季EPS 1.75元 匯兌收益助攻
專業TPU機能布暨成品廠八貫企業（1342）昨（25）日公告第1季營運成果，受惠於匯兌收益下，稅後純益達1.24億元、年增19.8%，每股稅後純益（EPS）1.75元。
八貫第1季航太救生產品線營收年增率為正向增加7.2%。展望第2季，八貫表示，雖然歐美景氣受到通膨影響，致使戶外與醫療客戶採購動能趨於保守，但今年全球航空產業景氣高昂，帶動飛機製造商的需求旺盛，且由於客戶持續性的拉貨動能，也讓第2季獲利如同吃下定心丸般。
此外，在戶外產品線仍維持正常出貨，且亦爭取短急單需求以擴增營收來源；下半年亦將有軍工產品線的新標案加入貢獻，期以營收維穩營運穩健表現。
八貫昨日收盤價為122元，下跌1元、跌幅0.81%。
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