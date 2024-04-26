快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

八貫上季EPS 1.75元 匯兌收益助攻

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台中報導

專業TPU機能布暨成品廠八貫企業（1342）昨（25）日公告第1季營運成果，受惠於匯兌收益下，稅後純益達1.24億元、年增19.8%，每股稅後純益（EPS）1.75元。

八貫第1季航太救生產品線營收年增率為正向增加7.2%。展望第2季，八貫表示，雖然歐美景氣受到通膨影響，致使戶外與醫療客戶採購動能趨於保守，但今年全球航空產業景氣高昂，帶動飛機製造商的需求旺盛，且由於客戶持續性的拉貨動能，也讓第2季獲利如同吃下定心丸般。

此外，在戶外產品線仍維持正常出貨，且亦爭取短急單需求以擴增營收來源；下半年亦將有軍工產品線的新標案加入貢獻，期以營收維穩營運穩健表現。

八貫昨日收盤價為122元，下跌1元、跌幅0.81%。

景氣 營收

延伸閱讀

雲豹能源奪水處理標案

花2億更新殯葬所火化爐被爆涉嫌綁標 黃偉哲：送政風查明釐清

年薪7位數！楊寶楨當基隆政策大使 綠委酸「僅一人投標的標案」

楊寶楨132萬標案未公告遭疑量身訂做 基隆市府：一切合法

相關新聞

就市論勢／AI 伺服器、IC設計 可留意

近期加權指數在2萬點關卡附近震盪整理，相較大盤跌幅，不少AI相關族群跌幅更重，究其下跌主因，AI族群自去年5月以來股價大幅走高，雖曾在去年8、9月有一段修正，但在買盤簇擁下，今年第1季持續創高，評價面偏貴，加上美國通膨降溫不如預期，聯準會降息時程可能延後，調幅與次數也減少，與今年初樂觀預期大相逕庭，此外，以伊衝突雖未進一步擴大，後續發展仍須觀察，均打擊市場信心。

優群Q1每股賺2.22元

連接器廠優群（3217）昨（25）日公布首季稅後純益1.99億元，季增5%，年增107%，每股純益為2.22元。法人預估...

凱基證服務優化 客戶按讚

凱基證券落實開發金控集團「以客戶為中心」的價值，持續傾聽客戶聲音，致力打造最優質的客戶體驗，提供有溫度的全方位金融服務，...

證交所6月14日開股東會

臺灣證券交易所昨（25）日公告，將於6月14日舉行股東常會，會中除將報告2023年營業報告及財務報告，並將承認去年度各項...

精誠攻低代碼開發商機

精誠（6214）積極搶攻低代碼開發商機，與全球低代碼解決方案領導者OutSystems簽署合作協議，昨（25）日宣布成為...

富采強攻車用 今年營運向上

富采（3714）董事長彭双浪昨（25）日表示，看好LED產業逐漸恢復健康，需求正回復中，預期首季是今年營收谷底，之後逐季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。