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國喬轉型 設置永續長

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

國喬啟動轉型，總座兼任永續長。國喬石化（1312）昨（25）日董事會通過設置永續長，由總經理曾嘉雄兼任，以深化國喬石化的永續發展策略目標，執行成果每年呈報董事會，期以樹立綠色石化的永續典範。

國喬石化總經理暨首任永續長曾嘉雄表示，國喬永續轉型有兩大重點，一是以2015年為基準年，設定2030年減少碳排放量45%，努力朝向2050年淨零碳排的願景邁進。二是以高值化研發結合ESG，以技術創新驅動綠色供應鏈，透過低碳產品、再生材料開發及氫能發展，提升產業綠色競爭力，國喬會致力在企業成長及永續發展間取得平衡。

國喬指出，永續長一職由總經理擔任，不僅展現企業對永續發展ESG的高度重視，也有助公司從策略面和營運面納入永續思考，提升組織內部橫向與縱向溝通效率，全面推動實踐ESG。

曾嘉雄表示，減碳及淨零碳排是石化產業、也是全球最重要的未來趨勢，其中涉及了選擇能源使用的種類、塑料回收再利用及新技術開發等。而國喬多年來已在生產線上進行製程效率與工藝的優化整改，以降低產品單位碳排量，並開發節能減排利基型產品，開拓多元銷售通路。

ESG 國喬

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