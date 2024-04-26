是方第1季EPS 3.11元

中華電信大金雞是方（6561）昨（25）日公布第1季季報，受惠IDC及雲端服務成長，稅後純益2.42億元，創歷年同期新高，歷史同期次高，每股稅後純益3.11元。是方看好，新AI智能資料中心LY2將在第2季投入商轉，可望持續推升營收、獲利成長。

是方第1季8.55億元，年增6.1%，創歷史新高，稅後純益為2.42億元，年增8%，僅次於去年第4季歷史新高的2.51億元，單季每股稅後純益為3.11元。

今年第1季是方來自數據網路服務占比42%，年增2.9%，IDC機房服務占比33.5%，年增6.9%，雲端應用服務占比16.5%，年增8.3%，語音通信服務占8%，年增20%。

隨著AI趨勢帶動大算力及大傳輸，也推升AI資料中心需求，是方多年前投資的新AI智能資料中心LY2，將在第2季投入商轉，符合AI等新應用的用電、運算及傳輸需求，已經吸引客戶進駐約五成。

是方表示，LY2機房大樓加入商用後，可望持續推升IDC機房與雲端應用營收成長。日前是方董事長吳彥宏指出，今年IDC及雲端應用服務兩大產品線將是推升營收及獲利成長的雙引擎。

法人看好，是方第2季營收可望再創單季新高，全年營收季季高，每股稅後純益可望超過12元水準。

此外，是方旗下的台北網際網路交換中心（TPIX）截至今年4月下旬為止已有162個客戶，躋身全球第86大網際網路交換中心，串接五大都會區各大科技園區的「台灣環」光纖網路已正式商用，客戶可透過高速頻寬直達是方資料中心使用各種網路及雲端服務。

是方持續擴大服務涵蓋範圍及國內外頻寬，目前服務範圍涵蓋40個國家，60個城市，國內外頻寬逾1,000G。