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鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

優群Q1每股賺2.22元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠優群（3217）昨（25）日公布首季稅後純益1.99億元，季增5%，年增107%，每股純益為2.22元。法人預估，優群今年業績將年增兩位數百分比，挑戰新高。

優群目前營收占比最大為筆電用SO DIMM，並且有Type-C、微型沖壓件等產品。優群之前表示，今年來自微型沖壓件營收將顯著成長，去年美系客戶採用後，今年新機種持續採用。

法人預估，相關新機種後續將啟動拉貨，預計6月小量出貨、7月放量， 8月到10月為出貨高峰，由於微型沖壓件產品今年貢獻優群全年業績，加上毛利率優於平均，將成為今年優化產品組合的重要動能，同時，中國大陸智慧手機也開始採用。

至於SO DIMM，受惠由DDR4轉DDR5需求強勁，今年出貨量將比去年翻倍成長，且產品平均單價也比舊款高出50%，這方面的全年業績可望年增雙位數；LONG DIMM、Type-C等連接器，也將維持高度增長，M2產品約略優於去年。

優群應用於高階筆電與伺服器的LPDDR5 CAMM2連接器，今年首季正式對筆電客戶量產出貨。另外，其M2 Gen連接器在筆電市場占有率接近五成，也有新品小量出貨中；Long DIMM連接器則有可觀的成長空間；Type-C方面則獲得英特爾Thunderbolt4／5認證。

產能方面，客戶要求優群設置大陸以外的生產據點，原先考慮泰國，最後選擇擁有地利之便的越南北部，將以自動化產線為主，從事射出與組裝業務，目前正在官方文件審批階段，力拚今年第4季投入量產。

優群越南廠是位在興安省，第一階段規劃注塑製程、自動化組裝，預計2024年第4季啟用；第二階段包含沖壓、電鍍製程，預計2025年第3季啟用。

筆電 連接器

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