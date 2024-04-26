晶碩、視陽目標價 調升

美系外資針對隱形眼鏡股發布最新報告，同時上修晶碩（6491）、視陽今、明年獲利預估，並調升晶碩評等與目標價、維持視陽正面評價不變。

外資表示，因產品組合轉佳、稼動率提升，預期二家公司第1季的毛利率都會優於市場預期。此外，矽水膠隱形眼鏡是改變市場遊戲規則的關鍵產品，會成為業者明年的成長動能。

晶碩昨（25）日股價在外資報告利多催化下，一路震盪走高，盤中股價一舉來到29個月新高位置，收盤收在520元，漲幅6.7%。視陽收盤253元、漲幅4.8%，盤中股價創一個多月來新高。

該外資表示，兩檔隱形眼鏡股首季財報公告在即，預估利潤率和獲利將優於預期，調高晶碩評價至中立，目標價由325元調升至500元，今、明年EPS上修至27.3元和31元。視陽維持買進，目標價由230元升至280元，EPS上修至10.4元、13.1元。

外資表示，晶碩首季的利潤率表現將更加強勁，主要是產品組合、利用率上升，而視陽首季業績表現亦強勁，兩家公司的獲利空間將有8%-9%的上漲空間。