騰雲進軍菲國 有斬獲

數位轉型業者騰雲（6870）昨（25）日宣布，與菲律賓代理商IMMORTA去年底開始已啟動菲律賓當地商務合作，今年拿下數筆訂單並持續洽談新客戶，有助衝刺業績。

騰雲參加由國發會旗下主導「Startup Island TAIWAN」舉辦的台菲科技高峰會「TW-PH Tech Summit」，再與菲政府達成戰略發展合作，有助於騰雲穩步推進訂單，加速在東南亞地區的戰略部署及投資。

騰雲創辦人暨執行副總張婷婷表示，騰雲與菲律賓策略夥伴IMMORTA攜手合作，將協助菲律賓政府及國家發展公司 ( NDC）推展菲律賓iHub計畫，協助菲律賓政府打造創新科技中心，促進當地數位科技發展、網絡擴展及政策推動。

騰雲與IMMORTA已合力取得菲律賓首個航運數位化整合系統訂單，打造OMO全數位化票務解決方案；將無人智慧販賣機軟硬整合應用推廣到菲跨國企業的辦公大樓。IMMORTA執行長Jerome Balucan表示，IMMORTA與騰雲已經在菲律賓導入了OMO客、商、金流一站式數位轉型解決方案，期待菲律賓成為東南亞的下一個科技樞紐。