美律首季每股損益1.7元 擬辦理現增
電聲元件大廠美律（2439）昨（25）日公告首季每股純益1.7元，較去年第4季每股純益2.24元衰退，但較去年同期每股純益0.26元大幅成長，業績表現持穩，董事會決議辦理現金增資發行新股案，預計發行股數為5,000張股票，若以昨日收盤價116元計算，約可籌資5.8億元。
美律預計今（26）日召開線上法說會，說明財報內容以及未來展望。
美律今年首季營收83.53億元，季減28.9%、年增17.1%，稅後純益3.65億元，季減23.9%，年增551.7%。
美律首季工作天數較少，加上為產業淡季，內部估將是全年營收低點，後續營收則將隨著客戶新品發表後，有望逐季走揚，營運表現呈現先蹲後跳。
展望今年度營運，法人估，由於頭戴式音樂耳機需求提升以及電競耳機新品上市，估將成為帶動美律今年耳機營收年增的二大動能；而手機Speaker方面估營收持平，但因美系客戶新款真無線耳機（TWS）將在下半年量產，因此估計相關營收將較去年顯著成長。
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