訊連首季EPS 1.26元 攀峰

訊連（5203）昨（25）日召開法說會，公告首季稅後純益0.99億元，季增7.87倍，年增82%，每股純益1.26元，為近七季高點。

訊連董事長黃肇雄指出，旗下數位媒體產品線（Create B2C）導入的生成式AI新功能搭上AI熱潮，用戶好評不斷，看好今年營運將漸入佳境，樂觀全年營收與獲利都會成長。

對於今年產品布局，黃肇雄指出，將選定垂直應用領域，以線上商品販售與行銷影像生成、美顏美容及時尚打扮生成、美工與創意設計生成等三大面向，深化去年開發出的20幾項生成式AI功能，預計6月前相關功能就會導入App產品線。

訊連已與英特爾及PC品牌廠合作，共同推動AI PC計畫、拓展相關應用。黃肇雄表示，目前已有幾個專案在進行中，看好AI PC應用會有相當不錯的成長機會，下半年將有營收挹注，要大量貢獻則需等到明年。

黃肇雄預期，在英特爾、高通及超微等PC晶片廠推波助瀾下，明年AI PC會有滿好的機會，而訊連與PC晶片與品牌廠合作多年，隨著明、後年相關平台使用者體驗持續進步，訊連也將掌握絕佳的市場商機。

訊連首季營收4.9億元，季減3.4%，年增14.3%；毛利率85.9%，季減0.3個百分點，年增1個百分點；營益率7%，季增0.3個百分點，年減0.8個百分點。

訊連首季數位媒體產品線營收占比72.1%，營收年增27.1%，動能持續強勁；PC-OEM營收占比23.2%，營收年減11.2%； 人臉辨識等新事業營收占比4.7%，營收年增0.5%。

黃肇雄表示，首季營業費用中，提列電子商務支付商asknet solution AG的預期信用減損約2,051.4萬元，稀釋本業獲利，但業外匯兌收益挹注0.48億元，帶動整體獲利攀升。黃肇雄指出，截至今年首季，已提列asknet solution AG預期信用減損共5,166萬元。