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東洋強攻化妝品 傳捷報

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
艾萬霖生技小檔案
艾萬霖生技小檔案

東洋（4105）轉投資的艾萬霖生技昨（25）日表示，該公司已正式通過衛福部食藥署核准，成為國內第一家以人體細胞的外泌體做為化妝品原料的公司。法人預期，未來對東洋集團營運可望有加分效益。

艾萬霖董長林奏延表示，自今年上半年起陸續推出安瓶、精華液、面膜及養髮液等四項產品，進軍國內醫美診所、電商平台及藥局通路，第一年業績要挑戰5,000萬元，明年起營收將能倍數成長。

艾萬霖是由前衛福部部長林奏延於2020年底創立，為國內唯一專注外泌體的生技公司，最重量級法人股東為台灣東洋持股5.94%。據了解，東洋當時入股是對外泌體整體發展持正面立場，隨著公司對生技產業的多元發展，目前也會持續關注評估外泌體的未來應用。

林奏延表示，艾萬霖以外泌體新藥研發為重點目標，致力於退化性疾病新藥開發，目前研發進度在前臨床階段，臨床適應症包括青光眼、退化性骨關節炎、慢性腎臟病變等治療，行政院剛通過的「再生醫療雙法」草案，外泌體被列為細胞衍生物而符合該項法案。

衛福部去年12月預告修正「化妝品禁止使用成分表」草案，有條件開放人類來源外泌體為原料的化妝品能合法使用。

林奏延表示，為了延續研究能量，艾萬霖參考國外外泌體保養品模式，以最嚴謹的實驗數據，推出比韓國外泌體保養品更優質， 也是台灣第一項人類外泌體保養系列產品，保養品系列並於今年1月取得國際化妝品成分命名法（INCI）認證。

台灣東洋 林奏延 生技產業

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