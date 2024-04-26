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富采強攻車用 今年營運向上

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

富采（3714）董事長彭双浪昨（25）日表示，看好LED產業逐漸恢復健康，需求正回復中，預期首季是今年營收谷底，之後逐季向上，車用是集團重點發展項目，看好將成為未來五年成長動能。身兼友達董事長的彭双浪，昨天以富采董座身分在「Touch Taiwan2024智慧顯示展」受訪，釋出以上訊息。

富采今年首季營收55.82億元，季增0.1%，年增18%。彭双浪並提出富采「3+1領域」發展策略與目標，分別是一、車用，二、先進顯示，三、智能感測，四、新領域。

車用方面，彭双浪指出，去年相關業績占富采總營收約二成，預計未來可望提升至三成以上，聚焦完整的光電解決方案，涵蓋車外光源、智慧座艙技術，包含自適應頭燈（ADB）、座艙監控系統（DMS）等，產品已導入歐、美、韓國與大陸車廠客戶。車用是集團重點發展項目，未來五年成長動能。

他說，富采具備完整的車用光電解決方案和先進封裝能力，為客戶提供從磊晶到模組方案的一站式產品和服務。本次展會更展示車外矩陣式頭燈、Mini LED動態車前／車尾燈，以及智能座艙內的Mini LED全陣列區域背光、DMS／OMS車用感測等產品。富采指出，上述產品已獲得多家國際車廠採用，並將持續擴大在美日市場占比，未來成長動能將非常快速。

彭双浪 營收

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