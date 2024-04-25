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日月光投控首季獲利季減4成 第2季拚業績小增

中央社／ 台北25日電
日月光投控今天公布第1季稅後獲利新台幣56.82億元，季減40%，單季每股純益1.32元，主要是季節性因素。聯合報系資料庫
日月光投控今天公布第1季稅後獲利新台幣56.82億元，季減40%，單季每股純益1.32元，主要是季節性因素。聯合報系資料庫

半導體封測廠日月光投控今天公布第1季稅後獲利新台幣56.82億元，季減40%，單季每股純益1.32元，主要是季節性因素。展望第2季，投控預期封測材料（ATM）營收季增中個位數百分比。法人預估，投控第2季集團營收力拚小幅季增。

日月光投控下午舉行線上法人說明會，展望第2季營運，投控財務長董宏思指出，根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，若以新台幣計價，第2季封裝測試及材料（ATM）營收估季增中個位數百分比（約5%），毛利率可較首季微增；電子代工服務（EMS）第2季營收估較第1季持平，EMS第2季營業利益率小幅季減。

法人預估，日月光投控第2季集團營收可較第1季小幅成長，預期第3季開始逐步回溫。

投控公布第1季財報，單季合併營收新台幣1328.03億元，較2023年第4季1605.81億元減少17.3%，比去年同期1308.91億元微增1.46%，單季合併毛利率15.7%，較上一季16.04%下滑0.34個百分點，比去年同期14.78%增加0.9個百分點；第1季合併營業利益75.25億元，營益率5.7%，較上季7.36%減少1.66個百分點，比去年同期5.88%微減0.18個百分點。

投控第1季稅後獲利56.82億元，較去年第4季93.92億元減少40%，比去年同期58.17億元下滑2%，單季每股基本純益1.32元，低於去年第4季2.18元和去年同期1.36元。

投控指出，首季營運仍有季節性影響，儘管整體稼動率偏低，不過封測及材料營收略優於預期，電子代工服務（EMS）的雲端運算和車用電子營收相對成長。

從封測材料來看，第1季通訊營收應用占比約52%，電腦占比18%，車用、消費電子和其他占比約30%，前10大客戶營收占比約61%。

日月光 營收

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