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新唐 新晶片出貨衝

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

微控制器（MCU）廠新唐（4919）USB 4 Retimer出貨傳捷報，傳出成功打入知名PC周邊品牌供應鏈。法人推估，新唐今年USB 4的Retimer出貨可望開始逐季放量，全面大啖USB 4 Retimer商機。

英特爾、超微等PC大廠今年推出的新平台將開始擴大導入USB 4介面，且可望向下滲透進入中低階市場，使USB 4介面將成為未來市場的新主流。由於USB 4傳輸速度相當高，因此在端到端之間幾乎都需要一顆Retimer晶片作為訊號中繼晶片，在USB 4需求持續暢旺的同時，也衍伸出大量的Retimer晶片商機。

業界傳出，新唐的USB 4 Retimer晶片已打入PC周邊品牌供應鏈，且今年出貨動能可望開始逐季放大，今年下半年出貨力道將明顯優於上半年，顯示新唐的USB 4效能備受客戶及市場肯定。

USB 新唐

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