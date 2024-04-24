采鈺 產能利用率逐季升

光學元件製造廠采鈺（6789）今年第2季營收及獲利都可望同步大增，法人指出，采鈺除受惠於豪威（OV）擴大投片動能之外，又另外新增中國大陸客戶格科微的訂單，將推動采鈺本季產能利用率全面回溫，且後續在大陸手機零組件國產化、安防等趨勢帶動下，采鈺產能利用率將逐季看升，下半年業績將更加暢旺。

智慧手機庫存已經於去年底逐步落底，且目前大陸智慧手機廠開始強調零組件國產化的趨勢，使先前從外商取得CIS元件的大陸品牌廠開始轉用本土設計的豪威，讓豪威今年以來接單動能持續大增。不僅如此，由於安防持續強化AI功能，因此大陸客戶格科微也成功接獲本土訂單，讓安防相關的CIS訂單需求持續看增。

法人指出，采鈺今年開始就受惠於豪威擴大投片動能趨勢之外，另外又新增大陸客戶格科微，使采鈺在2024年上半年的智慧手機、安防等相關類別接單動能不斷增加，推動CIS產能利用率明顯回升到70％以上的水準，且這波需求將有機會一路延續到下半年，讓采鈺今年業績可望逐季回溫。