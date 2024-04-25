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英業達揪伴攻邊緣 AI

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

英業達（2356）積極布局邊緣AI市場，旗下英研智能攜手日本相機暨印表機大廠佳能（Canon）、影像監控平台供應商Network Optix，將關鍵零組件自動組裝到伺服器主機板上，透過邊緣AI技術，打造智慧工廠應用。

英研智能昨（24）日在國際安全科技應用博覽會（secutech 2024）上，展示三方合作打造的邊緣AI智慧工廠應用案例，將邊緣AI裝置與內部研發的AI模型，整合佳能先進的網路攝影機、Network Optix的智慧影像解決方案，精準控制機器人手臂，實現組裝自動化。

英研智能指出，透過自動化技術，進行伺服器組件組裝，使企業朝智慧工廠向前邁出一大步，英研智能目標是將這項創新應用導入自家及母公司英業達生產線，使工廠運作更具競爭力。

佳能為英研智能的長期合作夥伴，其影像監控設備已與英研智能邊緣AI裝置無縫整合，在台灣部署從北到南多個城市，用於驅動動態號誌，紓解交通壅塞。

Network Optix為知名打造影像監控平台公司，英研智能的邊緣AI裝置與其產品Nx EVOS整合，可透過單一管理平台，記錄和分析機器人手臂的故障或失誤，增強邊緣AI裝置的管理功能，以服務更廣泛的客戶群。

英業達切入邊緣AI市場，要搶占先機。英業達董事長葉力誠先前指出，布局邊緣AI應用，須提出完整解決方案，以更貼近客戶需求。

AI 佳能 英業達

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