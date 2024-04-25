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台虹首季EPS 0.63元 連四季獲利

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

軟性銅箔基板龍頭台虹（8039）昨（24）日公布財報，首季稅後純益1.32億元，每股純益（EPS）0.63元，較去年同期由虧轉盈，季增1.49倍，連四季維持獲利，法人看好，今年台虹營運隨電子材料需求反彈、半導體材料開拓，整體營運較去年成長。

台虹首季毛利率約23%，較去年同期15.8%改善，單季歸屬母公司淨利1.32億元，較去年同期虧損4,557萬元轉佳。

台虹表示，電子材料配合手機NB平板穿戴乃至AR／VR裝置都有望在2024年溫和復甦，看待高階手機出貨約持平、中低階手機因基期低，出貨有望成長，NB平板因換機需求有望帶動市場反彈，AI PC市場高度期待，需看各大廠品牌推展計畫，短期看待AI NB應用占比仍不高。

台虹 高階手機

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