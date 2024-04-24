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聯電法說會／電腦、消費等庫存逐漸健康 第2季晶圓出貨量略上升

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）24日舉行法說會，釋出對產業最新的看法，共同總經理王石表示，第2季隨著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況，逐漸回到較為健康的水位，預期整體晶圓出貨量將略為上升。

王石指出，在車用和工業領域方面，由於庫存消化速度低於原先預估，需求仍舊低迷，不過儘管短期間仍將受到總體經濟環境的不確定性和成本壓力的影響，聯電將在技術、產能及人才方面持續投資，以確保公司能夠做好充分準備，迎接下一階段5G和AI創新所驅動的成長。」

王石總進一步說，在永續發展上，聯電於 CDP 氣候變遷及水安全兩大評比中均獲得最高A評級，成為全球半導體業唯一連續兩年獲得雙A殊榮的企業，這是投資人及利害關係人用以衡量公司對環境議題透明度和採取行動的重要指標之一。

王石強調，公司團隊未來將持續秉持著對環境減少衝擊的承諾，期許聯電成為業界永續發展的領導者。

晶圓代工廠 聯電

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