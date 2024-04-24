聯電財報／首季獲利104.56億元 擬配發每股3元現金股利

晶圓代工廠聯電（2303）24日公布今(2024)年首季營運成果，單季獲利104.56億元，季減20%、年減35%，每股純益0.84元。公司表示，第1季業績符合預期，晶圓出貨量較前季成長4.5%，且儘管產能利用率微幅下降到65%，不過於成本控管及營運效率提升的努力下，聯電維持相對穩健的獲利。

共同總經理王石指出，由於電腦領域需求回升，公司第1季的晶圓出貨量較前季成長4.5%，另外，在電源管理晶片、RFSOI 晶片和人工智慧AI伺服器矽中介層需求的推動下，使特殊製程佔總營收的貢獻達到57%。

王石進一步說，在第1季時，公司的研發團隊在關鍵專案計畫上獲得了良好的進展，包括嵌入式高壓、嵌入式非揮發性記憶體、RFSOI 和3D IC的客製化解決方案，為5G、AIoT 和車用等高成長市場提供新的技術平台。

王石強調，為符合提供股東穩定且可預期的股利政策，聯電董事會近期通過了相較於前一年度更高的配息率，每股配發約新台幣3.00元的股利，並將於五月提報股東常會決議。法人估，依照聯電今日收盤價50.2元計算，隱含現金殖利率約近6%。