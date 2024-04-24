聯電首季毛利率30.9% 每股純益0.84元

聯電（2303）24日公布2024年第1季營運報告，合併營收546.3億元，季減0.6%，年增0.8%，毛利率30.9%，營業利益率21.4 %，歸屬母公司淨利104.6億元，每股純益0.84元。

聯電共同總經理王石表示，「由於電腦領域需求回升，第1季的晶圓出貨量較前季成長4.5%。儘管產能利用率微幅下降至65%，在成本控管及營運效率提升的努力下，仍維持相對穩健的獲利。在電源管理晶片、RFSOI晶片和人工智慧AI伺服器矽中介層需求的推動下，特殊製程占總營收的貢獻57%」。

王石指出，「為符合提供股東穩定且可預期的股利政策，董事會近期通過相較於前一年度更高的配息率，每股配發約3元的股利，並將於5月提報股東常會決議」。

王石表示，「展望第2季，隨著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況逐漸回到較為健康的水位，預期整體晶圓出貨量將略為上升。在車用和工業領域方面，由於庫存消化速度低於預期，需求仍舊低迷」。

王石強調，「儘管短期間仍將受到總體經濟環境的不確定性和成本壓力的影響，聯電仍將在技術、產能及人才方面持續投資，以確保能夠做好充分準備，迎接下一階段5G和AI創新所驅動的成長」。