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亞泰財報／今年首季每股純益1.58元 為同期次高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

影像感測器（CIS）大廠亞泰影像（4974）公布首季財報，合併營收約8.55億元，季增率5%，營業毛利約1.43億元，季增率34%，主係營收及毛利率增長所致，毛利率增加主係良率、效率提升以及ASP成長，營業利益約0.96億元，季增率38%；稅後淨利1.15億元，季增95%，年增33%，主要因利息收入、以及台幣、人民幣兌美金貶值產生匯兌收益挹注，首季獲利創同期次高，每股純益1.58元。

展望本季，全球經濟雖面臨諸多不確定性，惟公司陸續收到客戶急單需求，如長交期物料能如期調達，可望展現急單效益；此外，公司與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，持續開創新的成長動能，並擴展AOI產品往多尺寸、多樣性等面向發展。

毛利率 營收

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