PCB族群強彈 欣興、楠梓電飆漲停

台股反攻大漲，PCB族群強勢反彈，欣興首季財報不佳，但傳出入列英特爾第三代AI加速器供應鏈，今天股價飆漲停，楠梓電也亮燈，銅箔基板（CCL）廠台光電、台燿勁揚，PCB設備股轉型有成，志聖、牧德回升。

國際科技大廠積極布局人工智慧（AI），美系外資報告指出，英特爾推出第三代AI加速器Gaudi 3，台廠供應鏈可望受惠，包括台積電、世芯-KY、欣興、緯創、智邦、奇鋐等。

儘管欣興首季財報不佳，歸屬於母公司業主淨利新台幣24.33億元，年減40.5%，每股盈餘1.6元，較去年同期2.7元的水準衰退，毛利率更下探約3年低點，但法人看好欣興營運已落底，並上修今年第2季展望，主因為AI帶動PCB出貨。

欣興今天股價開高走高，盤中衝上187元鎖住漲停，爆出2萬張大量。

楠梓電今天盤中亮燈漲停，攻上44.4元，楠梓電先前在法說會提到，2024年消費應用與車用PCB復甦較大，將調整產品結構及改善獲利，訂單有機會逐季往上走，在高速運算AI加速卡用板進展，今年相關營收貢獻提升。

銅箔基板（CCL）廠台光電持續擁抱AI利多題材，股價勁揚約5%，台燿3月合併營收17.5億元，年增33.21%，主要受惠AI伺服器高階產品積極拉貨，今天股價反彈，漲逾7%。

PCB龍頭廠臻鼎-KY也漲逾3%，臻鼎-KY 3月營收年增21.68%，IC載板營收翻倍成長，創歷史新高，預期今年是溫和成長的一年，明年將加速成長。

PCB設備股今天股價強勢，志聖股價反彈逾5%，牧德今天漲逾3%；志聖成功切入台積電CoWoS先進封裝供應鏈，看好半導體貢獻的營收比重逐漸攀升；AOI設備廠牧德除了PCB相關檢測設備，近年朝向半導體、先進封裝測試領域發展。