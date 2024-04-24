快訊

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

PCB族群強彈 欣興、楠梓電飆漲停

中央社／ 台北24日電

台股反攻大漲，PCB族群強勢反彈，欣興首季財報不佳，但傳出入列英特爾第三代AI加速器供應鏈，今天股價飆漲停，楠梓電也亮燈，銅箔基板（CCL）廠台光電、台燿勁揚，PCB設備股轉型有成，志聖、牧德回升。

國際科技大廠積極布局人工智慧（AI），美系外資報告指出，英特爾推出第三代AI加速器Gaudi 3，台廠供應鏈可望受惠，包括台積電、世芯-KY、欣興、緯創、智邦、奇鋐等。

儘管欣興首季財報不佳，歸屬於母公司業主淨利新台幣24.33億元，年減40.5%，每股盈餘1.6元，較去年同期2.7元的水準衰退，毛利率更下探約3年低點，但法人看好欣興營運已落底，並上修今年第2季展望，主因為AI帶動PCB出貨。

欣興今天股價開高走高，盤中衝上187元鎖住漲停，爆出2萬張大量。

楠梓電今天盤中亮燈漲停，攻上44.4元，楠梓電先前在法說會提到，2024年消費應用與車用PCB復甦較大，將調整產品結構及改善獲利，訂單有機會逐季往上走，在高速運算AI加速卡用板進展，今年相關營收貢獻提升。

銅箔基板（CCL）廠台光電持續擁抱AI利多題材，股價勁揚約5%，台燿3月合併營收17.5億元，年增33.21%，主要受惠AI伺服器高階產品積極拉貨，今天股價反彈，漲逾7%。

PCB龍頭廠臻鼎-KY也漲逾3%，臻鼎-KY 3月營收年增21.68%，IC載板營收翻倍成長，創歷史新高，預期今年是溫和成長的一年，明年將加速成長。

PCB設備股今天股價強勢，志聖股價反彈逾5%，牧德今天漲逾3%；志聖成功切入台積電CoWoS先進封裝供應鏈，看好半導體貢獻的營收比重逐漸攀升；AOI設備廠牧德除了PCB相關檢測設備，近年朝向半導體、先進封裝測試領域發展。

AI PCB

延伸閱讀

台美兩大先進封裝客戶訂單加持 法人估鈦昇第2季營收倍增

特斯拉財報不佳展望保守 電動車 PCB 供應商拚營運打底

英特爾推 AI 加速器 台積電、世芯、欣興等將受惠

蘋果衝 AI 聯茂、華通沾光

相關新聞

欣興第一季營收落底、第2季上修 法人按讚股價衝漲停

PCB載板龍頭大廠欣興（3037）23日公告今年首季每股稅後純益1.6元，較去年第4季1.91元衰退，但公司提到，營運已...

威力暘電子4月23日送件 申請股票創新板上市

威力暘電子（6988）4月23日送件申請股票創新板上市，為今(2024)年度第一家申請股票創新板的國內企業。

蘋果衝 AI 聯茂、華通沾光

蘋果將積極發展自身的AI運算模型ReALM，並搭載在現有的Siri系統上，用以完善IOS生態鏈以優化使用者體驗，同時，為...

超微新品來了 祥碩進補

超微（AMD）Zen 5今（2024）年下半年將量產出貨，拿下超微代工PC晶片組大單的祥碩（5269）本次吃下高中低階8...

欣興首季 EPS 1.6元 營運已落底

PCB載板大廠欣興（3037）昨（23）日公告今年首季每股稅後純益（EPS）為1.6元，因工作天數減少與產業庫存調整，較...

元太攜友達 攻智慧應用

全球電子紙領導廠商元太（8069）昨（23）日與面板大廠友達（2409），共同簽署「大型彩色電子紙策略夥伴合作備忘錄」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。