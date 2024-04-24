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伺服器水冷技術夯 台鏈沾光

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

晶片巨擘英特爾昨（23）日參加由台灣熱管協會主辦的年會暨技術成果發表會，英特爾水冷團隊技術總監暨台灣熱管協會理事長龔育諄指出，AI晶片瓦數愈來愈高，水冷技術將是未來AI伺服器散熱主流，英特爾也將擴大與台廠合作關係，藉此共同迎接水冷革命時代。

台灣熱管協會年會暨技術成果發表會吸引逾300名散熱業內人士，包括超微、雙鴻（3324）、台達電等業者積極參與。法人估計，傳統熱管、熱板的毛利率約10%至20%，水冷散熱的毛利率可達40%，有望帶動散熱產業翻身，加上水冷方案具有高度客製化的特性，有助鞏固客戶。

雙鴻董事長林育申先前表示，今年AI伺服器市場將開始大量導入水冷解決方案，並在2025年超越氣冷散熱，「誰能掌握水冷解決方案的技術與良率，就能取得更多訂單」。

龔育諄表示，在AI應用帶動下，無論多強大的運算，必須要先解決熱所帶來的挑戰，散熱技術至關重要。目前全球幾乎所有的雲端服務供應商（CSP）都正在積極驗證水冷散熱系統的可靠度與可行性。

AI 英特爾 雙鴻

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