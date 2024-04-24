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立德攻儲能 迎收割期

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
立德電子總經理包效禹。 記者劉芳妙／攝影
立德電子總經理包效禹。 記者劉芳妙／攝影

電源供應器廠立德（3058）近年加速轉型，朝能源系統整合服務商發展，立德總經理包效禹表示，本季自有3.5MW儲能案場商轉，此外，規劃40MW（百萬瓦）儲能案場將於本季動工，並引資策略合作夥伴，為營運轉型點燃新成長引擎。

立德EPS
立德EPS
至於電源本業則積極管控成本，並尋求醫療、軍工代工業務，開創新利基。法人估計，立德今年本業有望損平，整體獲利不輸去年。

立德去年全年營收37.7億元，年減16.9%%，受惠於產品組合調整，毛利率14.53%，年增3.5個百分點，因業外處份不動產業外收益逾1.4億元貢獻，全年稅後純益4,424萬元，每股純益0.28元，終結連七年虧損。

包效禹表示，電源本業仍加強調整營運體質，並朝高瓦特數產品升級，同時降低3C產品占比，並尋求醫療、軍工等利基型代工訂單，今年整體毛利率有望持續向上。另一方面，立德挾專業電源技術優勢，提供從案場建立、維運、充電樁綠電交易等一站式服務，跨足儲能業務逐步展現成果。

其中，充電樁業務預計今年第3季切入東南亞市場，旗下子公司綠立新能源位於嘉義3.5MW dReg 0.25的自有儲能案場預計本季申請供電商轉，參與台電電力交易平台調頻服務。

立德日前辦理現金增資募集5.4億元，主要投入轉投資全資子公司立德新能源，興建40MW／120MWh儲能系統案場計畫，本季開始施工，明年第2季儲能系統案場完工驗收、第3季提供輸配電輔助服務，預計儲能業務將自2026年起為公司營運帶來可觀的營收與獲利。包效禹強調，40MW新案場計畫將引資具綠電需求或外資等策略合作夥伴，合作搶攻綠能商機。

充電樁 綠電

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