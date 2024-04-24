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友通秀充電站解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠友通（2397）搶攻電動車充電樁商機，宣布與南韓戶外LCD顯示器廠商暨經銷商ODHitec Co. Ltd參與今年的第37屆世界電動車大會暨展覽會（EVS37），合力推出電動車充電站解決方案。市場看好，隨著友通上半年積極擴展市場，有望為後市營運增添新柴火。

友通表示，南韓政策目標在2030年前讓南韓的充電樁在全球市占提高至10%。友通攜手ODHitec，結合雙方技術優勢，推出適用於電動車充電站的平板電腦，透過嵌入式的寬溫產品與太陽光控制系統—SCS（Solar Control System）專利技術，延緩螢幕發黑的情形，解決戶外設備因太陽光直射而造成的設備毀損。

友通還將展示一系列3.5吋明星單板電腦，適用於戶外設備，除主打強固設計外，也擁有豐富的I／O設計並能提高能源使用效率，適用於電動車充電站的部署。

世界電動車大會暨展覽會是全球極具影響力的新能源電動車大會及展覽會，第37屆在首爾舉辦，預計吸引60個國家業者參會，共同探討和分享關於新能源電動車的創新成果。

南韓 友通 電動車

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