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華擎第1季每股純益估2.6元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

法人預估，華擎（3515）第1季每股稅後純益約2.6元，與去年第4季差不多，正在與客戶討論人工智慧（AI伺服器的規格與生產，預期將在第2季末到第3季量產，屆時將帶動公司業績明顯成長。

針對華擎第1季獲利展望，該公司不評論法人預估的數字。華擎昨（23）日股價收平盤221元，成交量600多張。

華擎第1季營收49.5億元，季減12%，年增13%，主要是板卡需求較弱，部分伺服器由3月遞延到4月出貨，法人預估，該公司第1季EPS約2.6元，季減1%，年增159%，主要是匯兌收益與利息收入的貢獻，至於第2季，預期仍處於傳統主機板淡季，預估營收將季減5%。

在AI伺服器方面，法人表示，超微（AMD）的MI300晶片已經在第1季出貨，華擎正在與現有客戶討論規格及生產，由於AI伺服器設計與開發需要兩到三季，預估華擎的AI伺服器將在第2季末到第3季量產，屆時可望帶動業績明顯增長。

除了AMD的AI伺服器之外，法人表示，華擎導入輝達（Nvidia）H100晶片的AI伺服器會比較早量產，也將帶動該公司伺服器營收在今年成長34%，明年成長33%。伺服器占比也將由2023年的14.3%，上升至2024年17.8%，以及2025年的21.6%。

至於在消費性產品例如板卡方面，法人表示，板卡在2022年底庫存清理完畢，客戶已經恢復下單，2023年下半年因應返校與耶誕節需求，客戶回補庫存力道強勁，由於板卡產品較為成熟，預估2024年板卡的業績將成長2%。

AI 伺服器

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