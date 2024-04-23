快訊

花蓮餘震不斷...國家災防科技中心LINE從昨晚就「停更」 國科會揭原因

樹林女頸遭美工刀劃傷 送醫搶救原因待釐清

入夜全台迎雨！明北台灣高溫驟降5度 鋒面接力雨勢「這日」才趨緩

連12年股息創新高！長華首季每股純益0.48元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長華電材董事長洪全成。圖／聯合報系資料照片
長華電材董事長洪全成。圖／聯合報系資料照片

長華電材（長華*，8070）今日公布首季營運成果，自結首季合併營收為40.19億元，歸屬業主純益為3.2億元，季增達174%；以每股面額1元的股數計算，每股純益0.48 元。

受到工作天數較少的影響，長華2024年第1季合併營收40.19億元，比上季減少4%；毛利率和營益率表現持穩，分別為18%和10%；在匯兌收益挹注下，單季歸屬業主純益為3.2億元，較上季大增174%，也比去年同期成長 50%，每股純益0.48 元，遠優於上季的0.17元及去年同期的0.31元明顯成長。

在長華的主要代理線方面，封膠樹脂不只是應用於傳統打線封裝、高階覆晶封裝，晶圓級封裝、面板級封裝、電動車動力系統（Powertrain）和自駕車高階模組等新興應用都會需要使用封膠樹脂，對於長華擴展本業具有正面效益。

除了半導體材料之外，長華亦代理先進晶圓級膜壓設備，應用於先進後段封裝製程。隨著高效能運算、AI、5G、車用電子等應用興起，InFO及CoWoS等先進封裝技術的需求水漲船高，帶動長華先進晶圓級膜壓設備接單熱絡，訂單能見度已達今年底，目前占有率在台灣市場為百分之百。

此外，長華也整合集團資源，積極發展其他產品線，以現有代理的卷式塑膠基板材料，與集團子公司─COF 基板廠易華電子共同合作開發新型超薄封裝載板，應用於Micro LED等新興領域，現已導入客戶端量產中。

長華一向樂於與股東分享營運成果，不吝將公司盈餘回饋給股東，在穩健的股利原則下，已連續24年皆發放現金股息。如以還原每股面額10元來看，24年來累積配息已達205.19元，相當於逾20個股本。

其中，長華2023年現金股息為2.54元，高於2022年的2.53元水準。如還原以每股面額10元計算，創歷年來最高股息發放紀錄，配發率達 116%，高於 2022年的80%。此外，長華也為連續12年現金股息年年創新高的唯二上市櫃公司。

長華表示，隨著長華與旗下子公司完成中長期布局，營運表現得以支持穩定成長的股利政策。經營管理階層力求以每年現金股息高於前一年為努力目標。

晶圓 高股息

延伸閱讀

台積電對CoWoS需求強勁所以買進日月光投控（3711）？ 專家：遵守原則見利多別興奮過頭

台積電（2330）會繼續投資且越跌越買！ 財經達人：今年可能將不只一次打破單季營收最高紀錄

不妙！台積電CoWoS強勁也沒用？ 台指期盤後、ADR盤前都跳水

台積電重訊公告花蓮災損 預估將在第2季認列相關地震損失30億元

相關新聞

獨家／網家將提董事名單 和碩童子賢婉拒續任獨董

電商業者網路家庭（8044）集團今年將改選董事會，預計29日提出董事候選人名單共九位，但據了解，三年前加入的和碩（493...

長華首季每股純益0.48元 連12年股息創新高

長華電材（長華*，8070）今日公布首季營運成果，自結首季合併營收為40.19億元，歸屬業主純益為3.2億元，季增達17...

長科首季每股純益0.47元 本季營收估季增7~9%

導線架大廠長科*（6548）今日舉行2024年第1季法人說明會，公布自結第1季營運成果，單季合併營收27.37億元，落在...

Meta將提供VR作業系統 華碩回應了

臉書母公司Meta周一（22日）表示，Meta將與微軟、華碩（2357）、聯想等外部硬體公司成為夥伴，合作打造使用Met...

廣達36周年活動將至 員工人人領800元、加碼搶萬元現金

代工大廠廣達（2382）即將於下周（5/4）舉辦36周年紀念活動，邀集團旗下上萬名員工齊聚，也找來7家人氣美食助陣，舉辦...

量子電腦資安攻防戰！振生半導體首創PUF+PQC市場唯一最佳解方

全球資安問題面臨挑戰，量子電腦強大的解碼運算能力已成威脅，國際間對資安的重視更是愈加縝密防護，而晶片資安守護者振生半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。