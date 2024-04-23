連12年股息創新高！長華首季每股純益0.48元

長華電材（長華*，8070）今日公布首季營運成果，自結首季合併營收為40.19億元，歸屬業主純益為3.2億元，季增達174%；以每股面額1元的股數計算，每股純益0.48 元。

受到工作天數較少的影響，長華2024年第1季合併營收40.19億元，比上季減少4%；毛利率和營益率表現持穩，分別為18%和10%；在匯兌收益挹注下，單季歸屬業主純益為3.2億元，較上季大增174%，也比去年同期成長 50%，每股純益0.48 元，遠優於上季的0.17元及去年同期的0.31元明顯成長。

在長華的主要代理線方面，封膠樹脂不只是應用於傳統打線封裝、高階覆晶封裝，晶圓級封裝、面板級封裝、電動車動力系統（Powertrain）和自駕車高階模組等新興應用都會需要使用封膠樹脂，對於長華擴展本業具有正面效益。

除了半導體材料之外，長華亦代理先進晶圓級膜壓設備，應用於先進後段封裝製程。隨著高效能運算、AI、5G、車用電子等應用興起，InFO及CoWoS等先進封裝技術的需求水漲船高，帶動長華先進晶圓級膜壓設備接單熱絡，訂單能見度已達今年底，目前占有率在台灣市場為百分之百。

此外，長華也整合集團資源，積極發展其他產品線，以現有代理的卷式塑膠基板材料，與集團子公司─COF 基板廠易華電子共同合作開發新型超薄封裝載板，應用於Micro LED等新興領域，現已導入客戶端量產中。

長華一向樂於與股東分享營運成果，不吝將公司盈餘回饋給股東，在穩健的股利原則下，已連續24年皆發放現金股息。如以還原每股面額10元來看，24年來累積配息已達205.19元，相當於逾20個股本。

其中，長華2023年現金股息為2.54元，高於2022年的2.53元水準。如還原以每股面額10元計算，創歷年來最高股息發放紀錄，配發率達 116%，高於 2022年的80%。此外，長華也為連續12年現金股息年年創新高的唯二上市櫃公司。

長華表示，隨著長華與旗下子公司完成中長期布局，營運表現得以支持穩定成長的股利政策。經營管理階層力求以每年現金股息高於前一年為努力目標。