矽統第1季虧損7320萬元 每股虧0.1元

IC設計廠矽統第1季營運虧損，歸屬母公司淨損新台幣7320萬元，每股虧損0.1元。

矽統先前主要生產觸控晶片，在聯電（2303）董事長洪嘉聰接任董事長後，矽統展開營運轉型，今年4月斥資人民幣7700萬元（約新台幣3.37億元），取得聯電旗下IC設計服務廠聯暻半導體（山東）100%股權，切入特殊應用晶片（ASIC）領域。

矽統第1季在新業務效益尚未顯現下，營運維持低檔，季營收3429萬元，歸屬母公司淨損7320萬元，每股虧損0.1元。聯暻半導體（山東）去年稅後淨利2.48億元，未來隨著聯暻開始挹注業績，矽統營運可望好轉。

矽統將於5月27日召開股東常會，提前全面改選9席董事，其中3席獨立董事。洪嘉聰、聯電代表人莫亞楠、亮勳投資代表人侯彩鳳將爭取連任矽統董事，現任獨立董事李亞菁、戴家偉和蕭清柳也爭取連任；矽統總經理戎樂天、三祿貿易董事長林庭裕及迅捷投資協理鄭婉伶新列入矽統董事候選人名單。