聯發科4月26日將舉行法說 外資關注五大議題

繼上周台積電（2330）法說不如預期，造成股價重挫後，另一家人工智慧（AI）指標股聯發科（2454）本周五（26日）將舉行法說，市場高度關注。儘管聯發科股價持續破底，但外資仍不斷送暖，包括美銀、摩根士丹利、麥格理、高盛證券等，均給予正向評級。

對於聯發科即將到來的法說，外資圈普遍關注五大議題，分別為：一是首季獲利表現，二是第2季及下半年營運展望，三是產品組合狀況（包括高階智慧機晶片、AI、物聯網等），四是AI的產品發展（包括達文西平台、及LLM-BreeXe等）及貢獻，五是未來毛利率、營益率、獲利表現及資本支出等。

美銀指出，聯發科第1季營收改善、補庫存需求大於預期、平均售價有韌性、產品組合優化、匯率也有更利，預期更多高階產品將從第4季起推動成長動能。以聯發科2024年預估獲利來推算，本益比15.5倍很有吸引力，因此重申「買進」評等，目標價從1,350元上調到1,400元。

大摩指出，聯發科第1季營收優於預期，但第2季營收預估季減5-10%，主要是因為中國大陸智慧機需求平平，聯發科客戶需要去化庫存。不過，忽略短期雜音不計，預估聯發科2025年來自於AI半導體的成長動能強勁，因此維持「優於大盤」評等及目標價1,288元。

高盛認為，聯發科是唯一能受惠於AI智慧機趨勢的主要台廠，維持「買進」評等及目標價1,350元。麥格理指出，聯發科將受惠於高階安卓手機需求成長，維持「優於大盤」評等及目標價1,189元。