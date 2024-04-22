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矽統財報／首季每股淨損0.1元 將進行9席董事改選

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

聯電（2303）旗下IC設計矽統（2363）於22日公布首季財報，每股淨損0.1元。

矽統首季合併營收為3,429.3萬元，季減2.4％、年增3.2％，歸屬母公司業主虧損為7,320.4萬元，每股淨損0.1元。

矽統今年將進行9席董事改選，目前聯電與其轉投資的迅捷投資，各持有該公司1席董事，同時，聯電董事長洪嘉聰也以法人董事高爾科技代表人的身分，出任矽統董事長。

相對於聯電將退出另一IC設計廠聯詠（3034）的董事會，聯電集團與矽統之間的關係越來越緊密。矽統近期已公布下一屆董事候選人名單，除了洪嘉聰與聯電執行處長莫亞楠以聯電代表名列其中，迅捷投資協理鄭婉伶也以自然人身分，出現在矽統的董事候選人名單中。

同時，矽統最新的董事候選人名單中，還包括聯電現任董事林庭裕，以及矽統總經理戎樂天，他過去也曾擔任聯電協理。

除了既有業務，矽統於近期公告，設立開曼子公司暨大陸孫公司，將從關係人和艦芯片製造手中取得IC設計服務商聯暻半導體（山東）全部股權，此舉被外界視為將跨足矽智財與特殊應用IC（ASIC）業務版圖。

IC設計 矽統 聯電

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