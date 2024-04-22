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國巨法說會後外資看多目標價630~795元 股價站上各均線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘（本報系資料庫）
國巨董事長陳泰銘（本報系資料庫）

國巨（2327）上周舉辦法說會，釋出第2季營收、毛利率、營益率同步看增的預期，五家外資也同步看多，給予買進或優於大盤評等，目標價則介於630~795元，22日股價開高後重返600元，一度拉升至611元，站上各均線，盤中漲幅逾2%。

國巨今年第1季毛利率33.8%，季減0.7個百分點，年增0.8個百分點；營益率17.4%，季減1.1個百分點，年減1.5個百分點；稅後純益46.09億元，季減2.9%，年增11.6%，每股純益11.02元，連三季賺逾一個股本；同時也預告，反映電價上漲導致成本上揚，將適度調升價格。

國巨認為被動元件產業景氣將落底，客戶端庫存調整將在第2季結束，供應鏈庫存將可逐步回到健康水位，預期第2季營收、毛利率與營益率同步成長，標準品與特殊品產能利用率也將揚升。

國巨法說會後，五家外資同步看多，給予買進或優於大盤評，且有多家調高目標價，其中一家外資將目標價由原先745元上調到795元，另一家則是從695元上調到720元，兩家都給予買進評等。

台股上周五重挫，今日則是開低震盪，盤中一度翻紅至19,695.49點，上漲168.37點，可惜盤中再度翻黑，國巨則是開高走高的表現，早盤以593元開高後一度拉升至611元，重返600元關卡之上，收復5日線及月線，站上各均線，盤中上漲逾2%，表現相對強勢。

國巨 毛利率

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