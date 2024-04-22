鍵盤大廠群光（2385）昨（21）日公告發生網路資安事件，已立即啟動相關防禦機制與復原作業，且經檢視證交所資安事件重訊規定，並未有公司核心資通系統、官方網站遭駭客攻擊或入侵，以致無法營運或正常提供服務，亦未有個資、機密文件檔案資料外洩之情事，因此未造成公司重大損害或影響。

群光去年全年稅後純益76.64億元，年增2%，每股純益10.35元，雙雙創歷史新高。展望未來，由於市場普遍預期PC、NB需求將溫和回復至中個位數成長，法人認為將有利於群光營收重回成長軌道，且在高附加價值產品成長更快速下，群光今年營收成長將優於產業成長，有機會達雙位數，來到千億元規模，同時獲利則力拚再次突歷史紀錄。

法人預期，群光將大幅受惠即將到來的AI PC浪潮，而鍵盤也將迎來30年來的大改變。