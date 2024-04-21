群光遭網路攻擊 已啟動防禦機制

鍵盤大廠群光（2385）21日公告發生網路資安事件，目前已啟動相關防禦機制與復原作業，且經檢視證交所資安事件重訊規定，並未有公司核心資通系統、官方網站遭駭客攻擊或入侵，致無法營運或正常提供服務，亦未有個資、機密文件檔案資料外洩之情事，因此未造成公司重大損害或影響。

群光去年稅後純益76.64億元，年增2%，每股純益10.35元，雙雙創歷史新高，業績表現不俗。展望未來，由於市場普遍預期PC、NB需求將溫和回復中個位數成長，法人認為將有利於群光營收重回成長軌道，且在高附加價值產品成長更為快速之下，群光今年營收成長將優於產業成長，有機會達雙位數，來到千億元規模，同時，獲利則力拼再次突破歷史紀錄。

另一方面，法人預期，群光將大幅受惠即將到來的AI PC浪潮，而鍵盤也將迎來30年來的大改變，Copilot 鍵的增加將帶來替換需求，所有搭載 Windows 11的PC/NB都將有新增 Copilot 鍵的鍵盤。

至於產能規劃方面，群光今年在泰國將有三個工廠同時運轉，其中包含子公司群光電能所興建的一個廠房，以滿足一線歐美大廠的需求，而去年泰國貢獻約18%營收，今年預期營收占比將繼續提升，在泰國新廠生產效率逐步優化下，未來可望進一步推升群光整體獲利表現。