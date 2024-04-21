聯電、聯發科法說 市場焦點

科技廠包括聯發科（2454）、聯電與穩懋等，都將於本周召開法說會，除了公布首季財報外，外界也密切關注各廠商在台積電法說會後所釋出的未來營運展望。

聯發科3月業績重回500億元之上，並站上近18個月高點，使得首季業績不但順利達陣財測目標，而且還超標，達1,334.58億元，季增3%、年增39.5%。

聯發科將於4月26日召開法說會，預計公布首季財報。根據該公司之前釋出的展望，首季毛利率預測區間為47%加減1.5個百分點，同時，全年毛利率可望維持在第1季毛利率目標的範圍內。

市場大多估計今年全球智慧手機市場僅小幅回溫，成長個位數百分比，外界關注聯發科4月底舉行法說會時，除了公布首季財報，也將釋出對於第2季的營運展望。

聯發科執行長蔡力行先前表示，相信今年將是成長的一年，該公司積極尋求在旗艦級手機晶片、無線連網、企業級特殊應用IC（ASIC）、車用電子及Arm架構運算等領域的成長機會，今年持續推進這些新項目，其中幾項業務預計將自2025年底進入量產，相信2024年將是下一個成長階段的開始。

同時，在晶圓代工龍頭台積電近日下修整體半導體產業營收年增率及晶圓代工產業成長預估後，另一晶圓代工廠聯電即將在4月24日召開法說會，預料包括今年全球成熟製程的供給需求、價格變化及營運展望等議題，都將是法人關注重點。

聯電今年第1季合併營收為546.32億元，季減0.6%、年增0.8％，雖然業績連兩季小幅下滑，但仍為歷年同期次高表現，優於預期。

另外，砷化鎵大廠穩懋預計於4月26日召開第1季法說會，外界將關注智慧手機市場復甦狀況，以及下半年營運展望。

該公司首季合併營收為44.42億元，季減8.7%、年增55.3%。