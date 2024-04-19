全漢 本季重返成長軌道

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠全漢（3015）來自電競、網通等訂單回溫，本季營運重返成長軌道，下半年在AI PC帶動換機潮，加上業外轉投資UPS不斷電股王旭隼、佳必琪等，營運添多頭動能，挾低本益比及籌碼集中優勢，昨（19）日特定買盤點火激勵下，終場收漲停板68.4元，上漲6.2元，改寫20年來新天價。

PC等消費性市場需求疲弱，全漢今年第1季營收27.04億元，年減21.25%，季減6.6%，為全年谷底，法人預期，受惠新台幣首季匯率貶值逾4%，去年第4季業外匯損8,845萬元有望回沖，加上產品組合優化下，法人估計，全漢首季獲利有望超越去年同期，改寫同期次高表現。不過，全漢不評論法人預估的數字。

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