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台灣電信三雄成長新引擎…加速電信轉型

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣電信三雄近年均積極將AI導入營運，推出相關AI服務，資策會MIC認為，AI促進營運商在網路、平台、服務層面的轉型，推動網路AI化、服務AI化、平台AI化，可改變既有業務營收困境，尋求新的成長動能。

導入AI成為全球電信業者積極轉型的重要關鍵，韓國SKT甚至已經宣布轉型為AI公司，攜手德國電信、e&（前身為阿聯酋電信集團）、新加坡電信、日本軟銀等籌組全球電信AI聯盟（Global Telco AI Alliance）。

資策會MIC表示，多數電信營運商視AI為轉型關鍵，AI可全面促進營運商在網路、平台、服務層面的轉型。電信業者針對網路AI化，透過AI與機器學習（ML）技術，可協助營運商規劃網路、故障偵測與預警，提升整體網路效能。近年台灣電信三雄在網路建設導入AI，以遠傳為例，以AI選址精準建設，還納入智慧休眠規劃，打造最環保行動網路。

服務AI化部分，資策會MIC認為，電信業者主要運用於提升用戶體驗，包含客服中心與個人化服務，如透過生成式AI將過去語音助理升級為個人秘書，提供即時通話口譯、人臉辨識自動修圖等服務。

資策會MIC指出，針對AI平台化，電信業者可結合既有基礎建設與AI，打造AI平台供企業使用，吸引更多第三方業者合作打造新興AI服務。

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