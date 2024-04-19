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台積電重摔54元跌破月線 市值跌破20兆元

中央社／ 台北19日電
圖為台積電南科廠。路透
圖為台積電南科廠。路透

台積電今天股價慘跌54元，收在750元，摜破790元月線關卡，單日市值蒸發新台幣1.4兆元，跌破20兆元關卡，滑落至19.45兆元。

台積電18日召開線上法人說明會，台積電美國存託憑證（ADR）於法說會後大跌近5%，台積電今天在外資大舉賣超5萬5139張，股價同步走低，收在750元，下挫54元，失守月線關卡，市值蒸發1.4兆元，跌破20兆元，滑落至19.45兆元，影響大盤約440點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，引發台積電今天股價重挫有兩大原因，第1是市場期待的利多並沒有出現，投資人於法說會前預期台積電可能調高資本支出，吸引資金湧入卡位，推升台積電股價屢創新高，而在利多並未出現情況下，股價出現回檔修正走勢應屬合理。

第2是台積電因智慧手機、個人電腦及車用市況不如預期，下修今年全球半導體產業及晶圓代工業產值成長預期，半導體業產值增幅自原先預估的超過10%，降至10%；晶圓代工業產值增幅自原先預估的20%，降到14%至19%。黃國偉說，這些是市場未預料到的利空。

黃國偉表示，台積電維持今年營運展望不變，美元營收將成長21%至26%，並看好人工智慧（AI）需求強勁成長，預期今年伺服器人工智慧（AI）貢獻營收可望成長超過1倍，未來5年複合成長率達50%。

黃國偉說，台積電在經過大跌修正後，預期股價可望逐步回穩，不過，仍須密切留意中東緊張局勢發展，慎防衝突擴大、發生系統性風險。

台積電 晶圓代工

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