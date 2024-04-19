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群創首季每股損失0.45元 估第2季出貨小增

中央社／ 台北19日電

面板廠群創光電今天公布第1季合併營收為新台幣505億元，營業淨損32億元，稅後淨損41億元，基本每股損失0.45元。

群創說明，第1季折舊及攤銷為78億元，資本支出45億元；預估第2季出貨小幅成長，但中小尺寸面板出貨小幅衰退。

群創指出，2024年第1季整體出貨面積602萬平方公尺，與去年第4季持平，液晶面板售價每平方公尺263美元。

第1季營收以產品應用別區分，電視37%、車用產品為24%、可攜式電腦為19%、手機及商用產品為15%、桌上型螢幕為5%；以產品尺寸別區分，10吋以下為16%、10到20吋為32%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為31%。

顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為75%以及25%。

群創表示，第1季適逢產業傳統淡季及農曆春節工作天數減少，營收較去年第4季減少5.5%，部分客戶提前為2024年3大運動賽事拉貨準備，帶動液晶電視面板價格上漲，第1季毛利率與稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）也分別改善0.8以及0.7個百分點。

展望2024第2季，群創評估隨著3大運動賽事到來、新品備貨潮以及中國618促銷等活動刺激面板需求，將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能。同時，將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。

群創 電視面板

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